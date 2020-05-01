Российские автодилеры в апреле потеряли 280 млрд рублей выручки из-за COVID-19

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Российские автодилеры из-за кризиса в отрасли, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, потеряли порядка 280 млрд выручки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева.

По его словам, оборот отрасли в год достигает примерно 3 трлн рублей. Следовательно, при делении на 12 месяцев ее выручка в месяц составляет около 300 млрд рублей, пояснил Мосеев.

«Соответственно, размер недополученной выручки за месяц - это порядка 300 млрд [рублей], из которых что-то будет, потому что сервисы работают, в отдельных регионах продаются машины. Но поток на сервисы сильно сильно упал, потому что есть проблемы с ограничением передвижения граждан и с тем, что они в принципе боятся ездить», — сказал Мосеев.

Он допустил, что за апрель отрасль недополучит «выручки где-то 280 млрд [рублей], может быть, даже больше».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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