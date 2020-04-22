В Москве задержали около 15 автомобилистов с коронавирусом и контактных
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что около 15 автомобилистов с коронавирусом и контактных задержали и отравили в больницы. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Почти 15 автомобилистов было задержано сотрудниками полиции и Московской административной дорожной инспекцией в Москве», — сказал чиновник.
Он добавил, что машины были перемещены на специальную стоянку, а их владельцев отвезли на скорой в медучреждения.
Ранее Ликсутов сообщил, что в Москве 5,6 тысячи машин передвигались без пропусков утром 22 апреля.
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