В Москве задержали около 15 автомобилистов с коронавирусом и контактных

<img src="//img.gazeta.ru/files3/519/13048519/RIAN_6220980.HR-pic905-895x505-46108.jpg">

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что около 15 автомобилистов с коронавирусом и контактных задержали и отравили в больницы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Почти 15 автомобилистов было задержано сотрудниками полиции и Московской административной дорожной инспекцией в Москве», — сказал чиновник.

Он добавил, что машины были перемещены на специальную стоянку, а их владельцев отвезли на скорой в медучреждения.

Ранее Ликсутов сообщил, что в Москве 5,6 тысячи машин передвигались без пропусков утром 22 апреля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве 5,6 тысячи машин передвигались без пропусков утром 22 апреля

— В Москве около 800 тысяч автомобилистов ездят без пропусков

— В Москве около 600 человек хотели проехать в транспорте без пропуска утром 22 апреля