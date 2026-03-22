Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Орбан рассказал, к чему приведет Европу конфликт на Украине

Валерий Шарифулин/РИА Новости

Украинский конфликт приведет к разорению Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан YouTube-каналу Patriota, передает РИА Новости.

«Когда идет неформальное обсуждение, немцы говорят о военной стратегии и утверждают, что их действия разумны... Именно поэтому они финансируют войну. Такова немецкая логика. Однако это приведет Германию и Европу к полному финансовому банкротству, потому что война разорит нас», — подчеркнул политик.

По словам Орбана, в Берлине высказывают ошибочное мнение, что Европа сможет дольше финансировать Украину, чем Россия продолжать участие в конфликте.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз (ЕС) не сможет присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине до тех пор, пока не уйдут со своих постов глава евродипломатии Кая Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее в Европе рассказали о неизбежности войны ЕС с Россией.

 
Теперь вы знаете
Кинопремьеры апреля-2026: Зендея выходит замуж за Паттинсона, а Серебряков и Деревянко ищут кровожадного зайца
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
