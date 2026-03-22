Орбан: конфликт на Украине приведет к разорению Европы

Украинский конфликт приведет к разорению Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан YouTube-каналу Patriota, передает РИА Новости.

«Когда идет неформальное обсуждение, немцы говорят о военной стратегии и утверждают, что их действия разумны... Именно поэтому они финансируют войну. Такова немецкая логика. Однако это приведет Германию и Европу к полному финансовому банкротству, потому что война разорит нас», — подчеркнул политик.

По словам Орбана, в Берлине высказывают ошибочное мнение, что Европа сможет дольше финансировать Украину, чем Россия продолжать участие в конфликте.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз (ЕС) не сможет присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине до тех пор, пока не уйдут со своих постов глава евродипломатии Кая Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

