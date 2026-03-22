«Никто не подвел»: Петросян о победе на Кубке Первого канала

Фигуристка Петросян оценила победу команды Москвы на Кубке Первого канала
Российская фигуристка Аделия Петросян высказалась о победе команды Москвы на Кубке Первого канала. Ее слова передает «Чемпионат».

«Переживала за каждого из команды, каждый волновался, хотел показать максимум, чтобы не подвести. Никто не подвёл, все вложились. Старались выполнить свою работу, кричать, поддерживать и радоваться каждому прокату», — сказала фигуристка.

21 марта Петросян выиграла короткую программу у женщин на Кубке первого канала. За свой прокат она набрала 76,45 балла. Согласно регламенту турнира, фигуристки получили право на исполнение четверных прыжков в короткой программе. Петросян в своем выступлении исполнила четверной тулуп.

Команда Москвы, капитаном которой была Петросян, набрала 2635,26 балла и заняла первое место на турнире. Вторыми финишировали представители Санкт-Петербурга с результатом 2585,72 балла. Команда-победитель получит за победу 14 млн рублей, за второе место петербуржцы получат 7 млн рублей.

Ранее Петр Гуменник выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала.

 
