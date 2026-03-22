Еще один человек скончался на избирательном участке во Франции

Во Франции, где проходит второй тур муниципальных выборов, на одном из избирательных пунктов наблюдателю стало плохо, спасти мужчину не удалось. Инцидент произошел в городе Сент-Этьен, сообщает радиостанция ici.

«Наблюдатель на одном из избирательных участков в Сент-Этьене скончался во время работы во время второго тура муниципальных выборов», - говорится в сообщении.

По данным ici, данный инцидент привел к тому, что около полудня по местному времени (14:00 мск) временно прекратили работу сразу три участка. Это было необходимо для работы экстренных служб. После 14:00 по местному времени (16:00 мск) все закрытые участки возобновили свою работу.

Сообщается, что скончавшийся наблюдатель был пожилым мужчиной. Незадолго до смерти он пожаловался сотрудникам участка на боли в груди. Была вызвана скорая помощь, врачи которой пытались реанимировать пострадавшего с помощью дефибриллятора, но спасти его не удалось.

Телеканал France 3 ранее сообщал о временном закрытии трех избирательных участков в городе Анси (также на востоке Франции) из-за смерти пожилого избирателя прямо на месте для голосования.

Муниципальные выборы во Франции проходят в два этапа. Первый состоялся 15 марта, а второй проходит 22 марта. В ходе голосования жители выбирают глав городов, в том числе и мэра Парижа.

Ранее во Франции нашли мертвым проигравшего на выборах мэра.

 
