Аэропорты США продолжают испытывать проблемы из-за частичного шатдауна

Аэропорты США продолжат сталкиваться с серьезной нехваткой сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA), если конгресс не согласует в ближайшее время финансирование министерства внутренней безопасности (МВБ). Об этом в интервью ABC News заявил глава американского минтранса Шон Даффи.

По его словам, в подобной ситуации сотрудники управления перестанут являться на службу и начнут искать другую работу, чтобы иметь возможность платить за жилье и еду.

«Думаю, ситуация станет гораздо хуже», — заявил министр.

По его словам, на сегодняшний день в ряде аэропортов США отсутствуют порядка 30-40% агентов управления. В таких ситуациях работа воздушных гаваней фактически оказывается парализованной. Даффи добавил, что ведомство просит выходить специалистов на службу, обещая выплатить все средства позднее, но сотрудники TSA «живут в сегодняшнем, а не в завтрашнем дне.

В этом же интервью Даффи сообщил, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) прошли обучение и помогут обеспечить безопасность в американских аэропортах аэропортах.

По его словам, подобное действие «лишает демократов возможных рычагов воздействия».

По данным МВБ, с момента начала частичного шатдауна уволились более 400 офицеров TSA.

21 марта американский бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X о готовности выплатить заработную плату всем сотрудникам управления транспортной безопасности США (TSA), работающим в американских аэропортах, которые пострадали от приостановки работы правительства.

14 февраля министерство внутренней безопасности (МВБ) США частично приостановило работу после того, как законодатели не смогли договориться о финансировании его структур. Шатдаун затронул 13% госслужащих МВБ. Reuters сообщало со ссылкой на представителей американской администрации, что около 10% сотрудников TSA не вышли на работу на фоне частичной приостановки работы правительства.

Ранее президент США перед угрозой шатдауна призвал покончить с правилом филибастера.

 
