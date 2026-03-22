В Омане четверо детей погибли при обрушении здания

МВД Омана: четверо детей погибли и трое пострадали в результате обрушения здания

В Омане при обрушении здания четверо детей погибли и еще трое пострадали. Об этом сообщает полиция страны в социальной сети X.

Трагедия произошла в районе Аль-Хаймали провинции Рустак.

«Обрушилось заброшенное глинобитное здание, в результате чего погибли четверо находящихся внутри детей, а трое получили тяжелые травмы. Расследование обстоятельств происшествия продолжается», — сказано в сообщении.

В Омане начались проливные дожди с сильным ветром. В результате урагана уже погибло четыре человека, пишет РИА Новости. Люди находились в автомобилях. Машины унесло потоками воды в горных районах.

22 марта турецкий телеканал TRT сообщил об обрушении двух малоэтажных зданий в Стамбуле. На месте происшествия работают врачи и спасатели. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка газа.

Позже министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу заявил, что из двух зданий вызволили восьмерых пострадавших граждан.

Ранее восемь человек получили травмы при взрыве газа в кафе в Ставропольском крае.