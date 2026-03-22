«Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином» в матче РПЛ

«Крылья Советов» сыграли с «Рубином» со счетом 0:0 в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин» сыграли вничью в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершился ничьей со счетом 0:0.

«Крылья Советов» нанесли 7 ударов в створ ворот соперника, «Рубин» — 4. Главный арбитр встречи Павел Кукуян показал три желтые карточки: две игрокам «Крыльев» и одну футболисту «Рубина».

В турнирной таблице национального первенства «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 30 очками располагается на седьмой строчке. Лидирует в РПЛ «Краснодар», который после 22-х туров имеет в своем активе 49 баллов.

В следующем туре РПЛ, который будет сыгран уже после паузы на матчи сборных, «Рубин» 6 апреля в гостях встретится с «Сочи», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Крылья Советов» двумя днями ранее сыграют на выезде против петербургского «Зенита», матч начнется в 18:00 мск.

Ранее «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче РПЛ.