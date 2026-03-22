В Алтайском крае ребенок не выжил при ударе током

СК: в Барнауле возбуждено уголовное дело по факту удара током двоих детей
В Барнауле Алтайского края двое детей получили удар током — одного из них спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Трагедия произошла на улице Шукшина. Мальчики забрались на крышу гаража.

«11-летний мальчик поскользнулся и схватился за оголенный провод, подключенный к электричеству от балкона жилого дома к гаражу. От удара током ребенок потерял сознание. Приехавшие на вызов сотрудники скорой медицинской помощи не смогли реанимировать несовершеннолетнего», — сказано в сообщении.

Второй подросток пытался помочь другу и получил ожог. Сейчас пострадавший в больнице. Дело завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ. Следователи проводят осмотр места происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.

В начале февраля текущего года в московской школе подросток получил удар электрическим током при проходе через турникет и был экстренно госпитализирован — девочка попала в реанимацию. Школьница по имени Настя проходила через турникет на входе в здание, когда внезапно почувствовала удар током и потеряла равновесие. В результате падения девочка получила тяжелую травму головы.

Ранее мать троих детей не выжила в ванной, держа в руках телефон во время зарядки.

 
