В Алтайском крае ребенок не выжил при ударе током

В Барнауле Алтайского края двое детей получили удар током — одного из них спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Трагедия произошла на улице Шукшина. Мальчики забрались на крышу гаража.

«11-летний мальчик поскользнулся и схватился за оголенный провод, подключенный к электричеству от балкона жилого дома к гаражу. От удара током ребенок потерял сознание. Приехавшие на вызов сотрудники скорой медицинской помощи не смогли реанимировать несовершеннолетнего», — сказано в сообщении.

Второй подросток пытался помочь другу и получил ожог. Сейчас пострадавший в больнице. Дело завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ. Следователи проводят осмотр места происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.

