В Минобороны раскрыли число сбитых дронов над регионами РФ в течение дня

Минобороны: над регионами России сбили 97 украинских БПЛА за пять часов
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над регионами России за пять часов около 100 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило министерство обороны РФ в Max.

По данным ведомства, 97 дронов самолетного типа были уничтожены в промежутке с 13:00 до 18:00 мск.

Из них 47 беспилотников — над Брянской областью, 25 — над Смоленской областью, 10 — над Белгородской областью, семь дронов перехвачены над Новгородской областью, пять – над Курской областью, два – над Ленинградской областью и один – над Псковской.

В период 07:00 до 13:00 мск 22 марта над российскими регионами уничтожили 74 украинских беспилотника.

До этого в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи ликвидировали 25 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Атаки дронов отразили в девяти регионах страны.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
