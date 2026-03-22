На Западе оценили возможные последствия затягивания конфликта вокруг Ирана

Le Monde: все экономики мира пострадают, если конфликт продлится более полугода
Глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил о катастрофических последствиях для мировой экономики в случае затяжного военного конфликта на Ближнем Востоке. Его слова приводит издание Le Monde.

Ключевой причиной для такого мрачного прогноза стала блокировка Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти и газа. Прекращение его функционирования привело к тому, что ежедневно из Персидского залива не поступает около 10 млн баррелей нефти.

«Если этот конфликт продлится три или четыре месяца, мы сможем это пережить», — отметил Пуянне, добавив, что для этого потребуется использование стратегических запасов нефти.

Однако, по его словам, если конфликт затянется на срок более шести месяцев, это окажет «реальное влияние» на все экономики мира, без каких-либо исключений.

По мнению издания Axios, даже если на Ближнем Востоке будет достигнуто прекращение огня, перебои с поставками нефти через Ормузский пролив могут продолжаться в течение многих лет.

Ранее Иран пригрозил не позволить «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!