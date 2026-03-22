Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в статье для газеты «Известия» об усилиях по героизации украинских нацистов в западных странах, особенно выделив ситуацию в Канаде.

«После войны препятствий для распространения бандеровской пропаганды уже не существовало, как и для героизации нацистских пособников, избежавших наказания, которая продолжается и по сей день. Совсем недавно канадские парламентарии рукоплескали нацистскому пособнику Гуньке, а местный МИД возглавляла отпетая русофобка и внучка другого нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка Христя Фриланд», – подчеркнула Захарова.

В своей статье дипломат также коснулась темы безнаказанности некоторых украинских нацистов, причастных к хатынской расправе. В частности, Владимир Катрюк и Иосиф Винницкий, по ее словам, благополучно проживали в Канаде. Захарова отметила роль эмигрантской газеты «Свобода» в формировании политической концепции «украинства».

22 марта 1943 года каратели из эсэсовского батальона и их пособники-коллаборационисты заживо сожгли жителей белорусской деревни Хатынь. Тех, кто пытался спастись, расстреливали. В результате погибли 149 человек, включая 75 детей. Деревня была полностью разрушена.

