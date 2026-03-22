Израиль атаковал один из основных мостов на юге Ливана

РИА: израильская авиация нанесла удар по мосту через реку Литани в Ливане

Израильские войска ударили по мосту, который связывает крупнейший город на юге Ливана Тир с основной частью республики. Об этом сообщили РИА Новости очевидцы.

«Главный мост на основной автостраде <...> уничтожен вражеской авиацией», — сказал собеседник агентства.

Незадолго до этого министр обороны Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ разрушить мосты через реку Литани на юге Ливана в рамках противодействия боевым отрядам шиитской организации «Хезболла».

Также, по его словам, военным поручили ускорить разрушение ливанских домов в приграничных деревнях для устранения угрозы израильским населенным пунктам, по модели Бейт-Хануна и Рафаха в секторе Газа.

16 марта Кац сообщил, что жители южного Ливана не вернутся в свои дома, пока не будет гарантирована безопасность на севере Израиля.

Ранее министр пригрозил Ливану потерей территорий.