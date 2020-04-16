Грузия запрещает гражданам ездить на машинах
С 17 апреля Грузия временно запрещает передвижение на легковых машинах, чтобы препятствовать распространению коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на советника премьера страны Ираклия Чиковани.
«Завтра с 12:00 (11:00 мск) на срок действия чрезвычайного положения, то есть до 21 апреля включительно, в стране полностью запрещается передвижение легковых автомобилей», — сказал Чиковани.
В Грузии коронавирусом заразились 348, скончались три человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Грузия не будет закрывать церкви на Пасху