Грузия запрещает гражданам ездить на машинах

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С 17 апреля Грузия временно запрещает передвижение на легковых машинах, чтобы препятствовать распространению коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на советника премьера страны Ираклия Чиковани.

«Завтра с 12:00 (11:00 мск) на срок действия чрезвычайного положения, то есть до 21 апреля включительно, в стране полностью запрещается передвижение легковых автомобилей», — сказал Чиковани.

В Грузии коронавирусом заразились 348, скончались три человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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