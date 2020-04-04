В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус

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Автобус, который ехал из Хакасии, опрокинулся на федеральной трассе «Енисей» в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы краевого главка МВД Владимира Юрченко.

По его словам, в результате ДТП пострадали шесть человек. Всего в автобусе было 14 человек, в том числе водитель.

«По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся», — сказал Юрченко.

Он добавил, что шестерых пострадавших уже отвезли в больницу.