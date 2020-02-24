Маршрутка столкнулась с грузовиком в Киеве
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В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате чего пострадали 12 человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на полицию украинской столицы.
Как уточняется, в числе пострадавших есть и водитель.
Согласно полученной информации, у этих 12 человек зафиксированы травмы различной степени тяжести
«Водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком», — указано в сообщении.
В полиции добавили, что троих пострадавших уже отвезли в больницу.
По факту ДТП завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения».