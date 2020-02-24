Маршрутка столкнулась с грузовиком в Киеве

В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате чего пострадали 12 человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на полицию украинской столицы.

Как уточняется, в числе пострадавших есть и водитель.

Согласно полученной информации, у этих 12 человек зафиксированы травмы различной степени тяжести

«Водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком», — указано в сообщении.

В полиции добавили, что троих пострадавших уже отвезли в больницу.

По факту ДТП завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения».