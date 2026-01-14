Лавров рассказал о последствиях действий США для мира

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из-за действий США глобализация пошла коту под хвост. Об этом пишет ТАСС.

Глава МИД РФ отметил, что операция США в Венесуэле нарушает международное право, систему международных отношений.

«И вместо глобализации мы наблюдаем фрагментацию мирового хозяйства», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, отказ Соединенных Штатов от собственных принципов глобализации наводит на мысль о ненадежности Вашингтона.

3 января 2026 года силы США провели операцию в Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро. Его увезли в Штаты, чтобы судить за преступления в сфере наркобизнеса. Первое заседание заседание против Мадуро состоялось 5 января 2026 года, однако Bloomberg писал, что рассматривать дело Мадуро по существу начнут не ранее 2027 года.

