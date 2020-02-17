На еще 80 улицах Москвы парковка стала платной

На 80 улицах в разных районах Москвы сделали платные парковочные места. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Отмечается, что платную парковку решили ввести из-за дефицита мест возле ряда торговых центров, станций метро, привокзальных площадей и не только. В частности, в феврале 2020 года заработала платная парковка в районах Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Беговой, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Южное и Северное Тушино.

«Изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей и согласованы с муниципальными органами власти», — добавили в пресс-службе.

Помимо этого, с 17 февраля повышаются тарифы на парковку в пределах ТТК, а на некоторых улицах, наоборот, понижаются. Теперь максимальный тариф применяется не на 240 улицах города, а уже на 330. Также на этих улицах придется платить за парковку и по воскресеньям.

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