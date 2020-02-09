Количество пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29

Число пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области возросло с двух до 29 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГИБДД.

В ГИБДД отметили, что за помощью медиков в результате аварии обратились 29 человек. В настоящее время специалисты устанавливают степень телесных повреждений людей.

Авария произошла на 60-м км автодороги Кемерово - Анжеро-Судженс около 15.50 по местному времени. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус. В автобусе находился 51 человек.

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