Более половины россиян оформляют ДТП по европротоколу

Количество оформленных по европротоколу ДТП за прошлый год в России увеличилось более чем на 50%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию России.

Уточняется, что количество водителей, оформивших ДТП по европротоколу в период с января 2019 года по ноябрь выросло на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Всего же за минувший год было зафиксировано более 752 тысяч таких обращений. Их число за 2018 год равнялось 623,4 тысячам.

Статистика за этот период показывает, что доля водителей, оформивших ДТП с применением европротокола, в целом по России составила 52,6%», — говорится в сообщении.

С 1 сентября 2019 года россияне получили право регистрировать свои аварии без участия полицейских в интернете.

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