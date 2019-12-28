В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешеходов на остановке
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В Санкт-Петербурге автомобиль наехал на остановку общественного транспорта, пострадали двое человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное УГИБДД.
Как отмечается, инцидент произошел 28 декабря в центре города, на Миллионной улице.
По данным управления, водитель Mercedes не справился с управлением на закруглении дороги и совершил наезд на бордюрный камень с последующим выездом на остановку, где находились две женщины.
Известно, что пострадавшая 1950 года рождения получила тяжелые травмы, другой пешеход 1947 года рождения находится в состоянии средней степени тяжести.
В Настоящее время ГИБДД проводит проверку в связи с произошедшим.
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