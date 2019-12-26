В ДТП с рейсовым автобусом под Липецком погибли два человека
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В Липецкой области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что в результате опрокидывания транспортного средства пострадали 15 человек, еще двое числятся погибшими.
ДТП произошло на 356-м км трассы М-4 «Дон» рядом с населенным пунктом Ярлукино Становлянского района.
По предварительным данным, причиной опрокидывания стало несоблюдение ПДД.
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