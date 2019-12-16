В Иркутске водитель открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта

В Иркутске водитель достал пистолет и открыл стрельбу в ходе конфликта на дороге. Об этом сообщает РЕН.

На кадрах с видеорегистратора видно, как водитель нарушал правила дорожного движения и пытался обгонять автомобили.

Другой водитель, в машине которого находился видеорегистратор, начал делать замечания автомобилисту.

В ответ на замечания мужчина остановился посередине дороги, вышел из машины и начал направлять пистолет на подошедшему к нему водителю. После этого он выстрелили в воздух, сел в салон и уехал.