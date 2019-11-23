Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена

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Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Росавтодор рассмотрел проект автомоста через реку Лена в Якутии, который ведомство одобрило, передает ТАСС.

Поясняется, что проект в настоящее время дорабатывается и структурируется.

«Росавтодор его посмотрел, он ему понравился, соответственно, будем выходить с этим проектом», — сообщил Дитрих.

Комментируя вопрос о сроках, когда Минтранс может внести проект на рассмотрение правительства, Дитрих ответил, что это произойдет оперативно, как только Росавтодор передаст его министерству.

Строительство автомоста уже одобрил президент России Владимир Путин. По первым прикидкам, стоимость возведения моста составит почти 83 млрд руб., причем почти треть суммы оплатит частный инвестор. Мост хотят строить уже больше 10 лет.

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