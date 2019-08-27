ГИБДД не будет штрафовать Путина за езду без шлема
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Управление МВД по Севастополю, рассмотрев обращение юриста Максима Чихунова, отказалось оштрафовать президента России Владимира Путина за езду без шлема на мотоцикле. Соответствующий ответ ведомства Чихунов опубликовал на странице в фейсбуке.
Отмечается, что по мнению ведомства оснований для привлечения главы государства к ответственности не достаточно.
В МВД пояснили, что во время проведения различных протокольных мероприятий привычные общественные отношения на дороге отсутствуют, так как дорожное движение на задействованных участках дорог полностью снимается.
Поэтому и на лица, а также транспорт, задействованный в данных мероприятиях, правила дорожного движения не распространяются.