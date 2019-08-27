ГИБДД не будет штрафовать Путина за езду без шлема

Управление МВД по Севастополю, рассмотрев обращение юриста Максима Чихунова, отказалось оштрафовать президента России Владимира Путина за езду без шлема на мотоцикле. Соответствующий ответ ведомства Чихунов опубликовал на странице в фейсбуке.

Отмечается, что по мнению ведомства оснований для привлечения главы государства к ответственности не достаточно.

В МВД пояснили, что во время проведения различных протокольных мероприятий привычные общественные отношения на дороге отсутствуют, так как дорожное движение на задействованных участках дорог полностью снимается.

Поэтому и на лица, а также транспорт, задействованный в данных мероприятиях, правила дорожного движения не распространяются.