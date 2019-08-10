Строители объяснили появление поезда на Крымском мосту

Строители Крымского моста отреагировали на данные о том, что там был замечен поезд. Об этом сообщает РИА «Новости».

По их словам, технологические поезда начали ходить еще в 2018 году. Для этого между двумя берегами были размещены рельсы для рабочих составов.

«По нему перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов», — рассказали в инфоцентре «Крымский мост» .

Уточняется, что начало движения поездов намечено на декабрь.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.