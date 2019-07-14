Туристы ранены в Грузии

Рядом с черноморским курортом Кобулети произошло тройное ДТП. Об этом сообщает Грузия Online.

Инцидент произошел на трассе, связывающей Кобулети и Батуми.

В аварии пострадали два водителя и еще 11 туристов.

Отмечается, что 40-летний мужчина получил смертельные травмы. Его жена была госпитализирована, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Также погибли дети в возрасте трех и пяти лет.

В настоящее время причины ДТП выясняются следствием.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с россиянами произошло в Грузии.