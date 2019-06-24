Рейсовый автобус влетел в бетонный отбойник

В Сочи рейсовый автобус наехал на бетонное силовое ограждение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по Краснодарскому краю.

Как отмечается, в результате инцидента восемь человек, в том числе трое детей были госпитализированы.

Однако, как подчеркивается, пострадавших в тяжелом состоянии нет.

Уточняется, что ДТП произошло в нескольких километрах от вокзала Адлера.

На настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, пытаясь выяснить все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что 10-месячный ребенок получил тяжелые травмы в ДТП.