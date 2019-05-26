Полицейский автомобиль забросали яйцами на Украине

В городе Днепр на Украине толпа забросала полицейский автомобиль яйцами после того, как правоохранители попытались задержать нарушителей в ломбарде. Об этом сообщает «112 Украина».

По имеющимся данным, полицейские прибыли по вызову в ломбард, где двое мужчин угрожали сотруднику. Полиция вывела нарушителей на улицу, где они нанесли удары по патрульной машине, устроили драку, а затем скрылись.

Отмечается, что правоохранители вскоре разыскали нарушителей, однако толпа во время задержания стала забрасывать полицейскую машину яйцами.

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