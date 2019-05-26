Автомобиль протаранил стену театра в Москве, есть жертвы
В центре столицы произошло ДТП, при котором автомобиль врезался в стену Театра Российской армии. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, инцидент произошел на Суворовской площади. В автомобиле находились шесть человек, которые ехали из бара. Четыре человека находились на заднем сидении, двое сидели спереди.
«В результате аварии погибла девушка, сидевшая рядом с водителем, еще три человека были госпитализированы», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что смертельная авария произошла в центре Москвы.