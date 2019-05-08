Легковушка наехала на пешехода на северо-западе Москвы
В Северном Тушине легковой автомобиль Mazda насмерть сбил пешехода, сообщает агентство «Москва» со ссылкой пресс-службу местного управления ГИБДД.
Отмечается, что инцидент произошел на бульваре Яна Райниса в районе д. 18.
«В результате ДТП пешеход погиб. Водитель автомобиля с места происшествия не скрывался», — сообщили представители ГИБДД.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что легковушка и «скорая» столкнулись в Москве.