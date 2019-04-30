В Москве грузовик провалился в асфальт после въезда в бордюр

В ЦОДД проинформировали о ДТП с грузовиком на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщается в твиттере центра.

Отмечается, что инцидент произошел около здания 3с1.

«Грузовик выехал на бордюр, в результате образовалось проседание грунта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время движение в сторону центра ограничено. Автомобилистам посоветовали объезжать место происшествия.

Ранее сообщалось, что машина с мужчиной и ребенком ушла под лед под Новгородом.