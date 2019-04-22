Легковушка и «скорая» столкнулись в Москве
В московском районе Вешняки столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
Отмечается, что ДТП произошло на пересечении аллеи Жемчуговой и улицы Вешняковской.
«В результате ДТП пострадал один человек», — сообщили представители ведомства.
По данным ГИБДД, пострадавший находился в легковом автомобиле.
Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.
Ранее сообщалось, что «скорая» сбила пешехода в центре Москвы.