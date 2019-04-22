Легковушка и «скорая» столкнулись в Москве

Артем Сизов/«Газета.Ru»

В московском районе Вешняки столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.

Отмечается, что ДТП произошло на пересечении аллеи Жемчуговой и улицы Вешняковской.

«В результате ДТП пострадал один человек», — сообщили представители ведомства.

По данным ГИБДД, пострадавший находился в легковом автомобиле.

Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что «скорая» сбила пешехода в центре Москвы.