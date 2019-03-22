Раздавивший такси в Москве грузовик был перегружен на 17 тонн

Грузовик с песком, который опрокинулся на такси в Ясенево, был перегружен на 17 тонн, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на дептранс.

«ДТП на Литовском бульваре. Результаты взвешивания грузовика Scania: общая масса транспортного средства - 42 тонны и 690 кг из разрешенных 25 тонн. Общий перегруз Scania составляет 17 тонн и 690 кг. Будем обращаться в ГУВД Москвы за возбуждением уголовного дела», — говорится в сообщении.

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В Москве в районе Ясенево столкнулись грузовик с песком и такси, жертвами происшествия стали два человека.

Во время аварии грузовик опрокинулся на машину. В результате инцидента погибли водитель и пассажир такси.