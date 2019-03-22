Грузовик с песком рухнул на такси в Москве, есть жертвы
В Москве в районе Ясенево столкнулись грузовик с песком и такси, жертвами происшествия стали два человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГИБДД ГУ МВД по столице.
Как отмечается, во время аварии грузовик опрокинулся на машину. В результате инцидента погибли водитель и пассажир такси.
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Уточняется, что водитель грузовика не пострадал.
«С места происшествия уже убрали все последствия аварии, движение не затруднено», — отметили в ведомстве.
ДТП произошло 22 марта в 11.15 мск на пересечении ул. Ясногорская с Литовским бульваром.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП с грузовиком под Воронежем.