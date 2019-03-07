В Подмосковье столкнулись грузовик и легковушка, есть жертвы

На Дмитровском шоссе в Подмосковье в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибла женщина, еще четыре человека госпитализированы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление регионального МВД.

Отмечается, что жертва аварии и пострадавшие находились в легковом автомобиле. Состояние пострадавших не уточняется.

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В МВД отметили, что грузовик с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковой машиной.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Подмосковье погибли три человека.