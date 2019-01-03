В Свердловской области в ДТП с лесовозом погибли четыре человека

Глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых проинформировал о ДТП с лесовозом, в результате которого погибли двое взрослых и двое младенцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел в 18.50 на 48 км дороги Николопавловское — Алапаевск.

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«Водитель лесовоза Freelander на затяжном повороте допустил занос прицепа, в результате чего прицеп выбросило на полосу встречного движения», — рассказал Горелых.

Уточняется, что после произошло столкновение с ВАЗ-2112, Kia Rio и Nissan. В результате аварии погибли водитель, теща и два шестимесячных младенца. Находившая в салоне женщина доставлена в больницу.

Ранее в Тульской области междугородний автобус попал в ДТП.