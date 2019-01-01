В Токио водитель наехал на группу пешеходов, протестуя против смертной казни

В Токио на пешеходной улице Такэсита-дори водитель наехал на группу пешеходов, в результате инцидента пострадали восемь человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.

ТАСС уточняет, что водитель во время задержания заявил, что наехал на пешеходов, так как хотел выразить свое несогласие с действующей в стране смертной казнью. Он подчеркнул, что оправдываться за свой поступок не собирается.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что в Японии повесили двух преступников.