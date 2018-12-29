ЦБ назвал дату начала действия новых тарифов ОСАГО

Министерство юстиции зарегистрировало указание ЦБ о новых тарифах ОСАГО. Документ был опубликован на сайте Банка России.

В соответствии с положениями указания, тарифный коридор в ОСАГО будет расширен на 20% вверх и вниз через 10 дней после официального опубликования (9 января). Диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 руб. вместо нынешних 3432-4118 руб.

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Также оговаривается увеличение категорий разделения водителей по стажу и возрасту — с четырех до 58. Также вводятся скидки до 7% по этому параметру, а для самых молодых водителей предусмотрено повышение коэффициента до 1,87.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели привязать полис ОСАГО к водителю.