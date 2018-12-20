СМИ: шумовая разметка появится в России в 2019 году

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В Росавтодоре проинформировали о появлении шумовой разметки на федеральных автодорогах. Об этом пишут «Известия».

Как уточняется, речь идет о появлении в следующем году такой разметки на разделительных полосах на трассах М7 «Волга» в Татарстане, М5 «Урал» в Уральском регионе, Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом, Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш» в Сибири, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

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Отмечается, что благодаря тряске транспортного средства такая разметка предотвратит выезд водителей на встречную полосу.

Ранее в МВД заявили о росте количества штрафов за нарушения ПДД.