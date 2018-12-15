В результате ДТП в Башкирии погибли четыре человека

В результате ДТП в районе трассы М-7 в Башкирии погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Отмечается, что в числе погибших — двое детей.

«В 20.00 мск на 3-м км подъезда от трассы М-7 «Волга» к поселку Атсуярово водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2111, выехал на встречную сторону дороги (выезд разрешен) и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2107 под управлением водителя 1969 года рождения», — говорится в сообщении.

Реклама

В результате аварии погибли водитель и три пассажира ВАЗ-2111. Остальные участники аварии получили травмы и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что на МКАД после ДТП загорелся автомобиль.