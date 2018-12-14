В США выпавшие из инкассаторского броневика деньги спровоцировали ряд ДТП
Из инкассаторской машины на трассе в штате Нью-Джерси выпали денежные купюры, которые стали причиной нескольких аварий. Об этом сообщается в твиттере полицейского управления округа.
В полиции рассказали, что аварии произошли из-за того, что водители останавливали свои машины посреди трассы, чтобы собрать лежащие на дороги деньги.
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Также в полиции рассказали, что из-за ряда ДТП недалеко от Нью-Йорка образовались большие пробки.
Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль инкассаторов попал в ДТП.