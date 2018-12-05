После встречи с Трампом Volkswagen допустил производство автомобилей на заводах Ford в США

После встречи глав немецких автопроизводителей с президентом США Дональдом Трампом глава Volkswagen Херберт Дис рассказал, что концерн занимается созданием альянса с американской корпорацией, передает Reuters.

По его словам, Volkswagen мог бы производить машины на американских заводах Ford.

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«Мы находимся на довольно продвинутой стадии переговоров и диалога с корпорацией Ford с целью создания глобального автомобильного альянса», — сказал Дис.

Он добавил, что это укрепит автомобильную промышленность США.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп попытается уговорить немецких автопроизводителей увеличить выпуск продукции.