После встречи с Трампом Volkswagen допустил производство автомобилей на заводах Ford в США
После встречи глав немецких автопроизводителей с президентом США Дональдом Трампом глава Volkswagen Херберт Дис рассказал, что концерн занимается созданием альянса с американской корпорацией, передает Reuters.
По его словам, Volkswagen мог бы производить машины на американских заводах Ford.
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«Мы находимся на довольно продвинутой стадии переговоров и диалога с корпорацией Ford с целью создания глобального автомобильного альянса», — сказал Дис.
Он добавил, что это укрепит автомобильную промышленность США.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп попытается уговорить немецких автопроизводителей увеличить выпуск продукции.