Под Оренбургом грузовик попал в смертельное ДТП в снегопад

Представитель ГИБДД Оренбургской области проинформировал о ДТП с участием грузовика, в котором погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел 28 ноября в 11.20 (9.20 мск) на 52 км а/д «Оренбург — Акбулак». Водитель грузовика Scania во время снегопада выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Volkswagen Sharan.

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«В результате ДТП водитель и четверо пассажиров автомобиля Volkswagen погибли», — рассказал источник.

Уточняется, что еще один пассажир легкового автомобиля и водитель грузовика были госпитализированы с телесными повреждениями.

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