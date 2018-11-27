Москвичам предложили отказаться от личного транспорта из-за снегопада

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Представители транспортного комплекса Москвы обратились к столичным автомобилистам с призывом отказаться от личного транспорта в условиях снегопада, передает ТАСС.

«По прогнозам синоптиков, в некоторых районах столицы осадки могут продолжаться до утра 28 ноября. В такую погоду ухудшается видимость, что влечет за собой рост числа дорожно-транспортных происшествий. Просим автомобилистов отказаться от поездок на автомобилях, в особенности, если вы до сих пор не поменяли резину на зимнюю. Пожалуйста, пользуйтесь городским транспортом», — сообщили представители комплекса.

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В городской администрации также заверили жителей Москвы в том, что весь подвижной состав Мосгортранса, метро и МЦК готовы к работе во время снегопада. Тех, кто не готов отказаться от пользования личном транспортом, попросили соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, а также воздержаться от резких маневров.

Ранее сообщалось, что в Минтрансе предложили изменить цвет дорожной разметки.