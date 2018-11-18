Гидрометцентр призвал московских водителей сменить резину

Гидрометцентр призвал московских автомобилистов сменить резину с летней на зимнюю, сообщает РЕН ТВ.

Как отметил руководитель центра, в Москве ожидаются похолодание и снег, которые, в свою очередь, приведут к гололедице. Смена резины поможет обеспечить безопасность участников дорожного движения.

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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд напомнил, что летняя резина «дубеет» и в ней «нет эластичности, свойственной летней резине при температурах выше +5».

Ранее синоптики рассказали, растает ли выпавший в Москве снег.