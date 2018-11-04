В результате ДТП в Израиле погибли шесть человек, сообщает The Jerusalem Post.

Авария произошла на самом протяженном в Израиле шоссе 90 у побережья Мертвого моря, грузовик столкнулся с микроавтобусом.

Также в результате ДТП пострадали четыре человека. На место происшествия прибыли медицинские службы, всех пострадавших доставили в больницу. Состояние их здоровья не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Висконсине автомобиль наехал на группу людей, в результате происшествия погибли четыре человека.