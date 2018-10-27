СК возбудил дело после гибели людей при обрушении моста в Приморье

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате обрушения автомобильного моста в Приморье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено в отношении водителя грузового автомобиля по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По данным следствия, водитель въехал на мост, несмотря на предупреждающий знак об ограничении массы.

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Отмечается, что в рамках следствия также будет дана оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за эксплуатацию мостов.

Ранее сообщалось, что в двух селах в Приморье после обрушения моста ввели режим ЧС.