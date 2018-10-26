В МЧС уточнили информацию о жертвах при крушении моста в Приморье

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В результате обрушения моста в селе Осиновка Приморского края погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Предположительно, один человек погиб. Пока однозначно нельзя утверждать, сколько там было людей, машина все находится под прессом», — сообщил представитель ведомства.

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В экстренной службе не уточнили, кто погиб во время инцидента. На фотографиях с места крушения моста видно, что грузовик зажал легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Приморье рухнул автомобильный мост. Отмечалось, что инцидент произошел, когда по мосту ехали грузовик и легковые автомобили.

В данный момент перекрыта трасса Владивосток-Арсеньев в районе Осиновки.

Подробности происшествия в данный момент уточняются.