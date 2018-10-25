В Иордании в утонувшем школьном автобусе погибли 10 человек

В Иордании в районе Мертвого моря в результате затопления автобуса погибли десять человек, еще 11 пострадали, передает Ammon News.

Сообщается, что в автобусе находились 44 человека, которые ехали на школьную экскурсию. Среди них были 37 школьников и семеро сопровождающих.

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Как отмечается, спасатели продолжают поиски пропавших без вести, их число не уточняется.

Ранее газета al-Ghad написала, что в результате затопления автобуса с детьми из-за проливных дождей 20 человек пропали без вести.